Pri Tottenhamu velik izbruh okužb z novim koronavirusom

Dvoboj zadnjega kola nogometne konferenčne lige v skupini G, v kateri nastopa tudi Mura, med Tottenhamom in Rennesom, ki bi moral biti na sporedu v četrtek zvečer, so odpovedali zaradi izbruha okužb z novim koronavirusom v angleškem moštvu, je sporočil londonski klub.

Trener Tottenhama Antonio Conte je v sredo razkril, da je pozitivnih osem igralcev in pet članov strokovnega vodstva. Evropska nogometna zveza je želela, da se tekma vendarle odigra, če bo imel Tottenham na voljo trinajst igralcev, vendar je zaradi hitrosti širjenja okužb pristala na prestavitev tekme.

Tottenham bo verjetno zaprosil tudi za preložitev naslednjih tekem v angleškem prvenstvu; in sicer to nedeljo z Brightonom, 16. decembra proti Leicesterju in 19. decembra z Liverpoolom.

»Danes ni čas za nogomet. Situacija je resna. Vsi v klubu smo zelo zaskrbljeni,« je dodal Conte. Čeprav dvoboj odloča o končnem razpletu v skupini, brez izločilnih bojev lahko ostaneta še tako Tottenham kot Vitesse, bodo na zelenico v četrtek zvečer stopili zgolj Nizozemci, ki bodo gostili Muro v Arnhemu.