Pri Vidu Belcu v Salernu po Riberyju še David Luiz?

Italijanski mediji so poročali, da bo novi član morskih konjičkov iz Salerna v ponedeljek po prestanem zdravniškem pregledu postal francoski zvezdnik Franck Ribery, ki je nazadnje nosil dres Fiorentine, pred tem pa kar 12 sezon preživel pri münchenskem Bayernu.



A to še ni vse – Salernitana, ki je tesno povezana z Laziem in njegovim predsednikom Claudiem Lotitom, naj bi se dogovorila tudi z brazilskim branilcem Davidom Luizom. Dolgoletni član londonskega Chelseaja, ki je nekoč nosil tudi dres Paris Saint-Germaina in nazadnje Arsenala, je bil v zadnjih dneh sicer v povezavah za prestop k Laziu. A kaj lahko bi se zgodilo, da si bosta sestrska kluba izmenjala nogometaša s prepoznavno dolgo pričesko, ki bo okrepil obrambo Salernitane. Ta je z Vidom Belcem na čelu v uvodnih dveh kolih serie A že prejela kar sedem zadetkov.



Ribery bo po poročanju Sky Sporta v Neapelj priletel iz Monaka, kjer je preživljal zadnje dni z družino, nato pa se odpravil proti Salernu, kjer ga ob 15. uri v ponedeljek čaka predstavitev v prostorih kluba. Podpisal naj bi enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono, če si bodo morski konjički zagotovili obstanek med elito.



Lotito se je moral po napredovanju Salernitane iz serie B pravno-formalno prekiniti povezave z rdečimi, ki so (bili) v lasti dveh podjetij: enega, čigar prvi mož je njegov brat Enrico Lotito, in drugega, s katerim je upravljal njegov svak Marco Mezzaroma.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: