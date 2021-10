Primož Gliha: Klubi lahko postavijo spomenik predsedniku Uefe

V nadaljevanju preberite:

Za nas je pomembno, da so pridobili manjši, saj jim ta liga prinaša dva pozitivna elementa. Prvič, manjšim klubom je omogočeno, da za preboj v skupinski del lige premagajo državne prvake iz 35. ali 45. države na Uefini jakostni lestvici. Pogoj za to je naslov prvaka v državi, kakršna je Slovenija. Murin primer je zgovoren: Prekmurci so premagali prvaka Severne Makedonije in Litve, nemočni so bili proti Sturmu in Ludogorcu. Na ta način si prvaki zagotovijo najmanj tri milijone evrov – toliko prejme vsak udeleženec za preboj v konferenčno ligo –, kar je za klube, kakršni so slovenski, terna v polnem pomenu besede.