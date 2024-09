Prva čestitka za jubilejno tekmo je prišla že v 55. sekundi

Le 55 sekund je Carlo Ancelotti čakal na prvo čestitko ob svojem jubileju na Realovem trenerskem stolčku, vodil je že 300. tekmo. Lucas Vasquez je bil prvi strelec, s čimer so Madridčani zapeljali tekmo 7. kola španskega nogometnega prvenstva proti Alavesu po svojih željah. Kylian Mbape v 40. in Rodrigo v 48. minuti sta povišala prednost, ki se je zdela neulovljiva. Toda gostje iz Vitoria-Gasteiza so v zaključku tekme »belim« zatresli kolena z goloma Carlosa Benavideza (85.) in Kikeja Garcie (86.). Za presenečenje je zmanjkalo časa.

Ob jubileju sloviti Italijan ni bil povsem zadovoljen. »Prejemamo preveč kartonov. Mislim, da so bili kartoni pretirani. Nehati moramo protestirati in to je to. Pošteno ali nepošteno, moramo se prilagoditi,« je potožil 64-letni trener. Realovi nogometaši se še niso navadili na novo pravilo, po katerem sodniki ob protestu kaznujejo nogometaša. Razen, ko gre za kapetana. Madridčani so prejeli tri rumene kartone zaradi protestov, skupno v tej sezoni devet od skupno 15. Prednjači Brazilec Vinicius jr. s tremi.

Španske prvake v nedeljo čaka veliki mestni derbi proti Atleticu, ki bo jutri gostoval v Vigu. Vodilna Barcelona bo drevi gostila Getafe.