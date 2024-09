Prvi mož Fife je vznesen, začela se bo nova doba

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je objavila seznam 12 prizorišč, ki bodo gostila klubsko svetovno prvenstvo v nogometu leta 2025 v razširjenem tekmovalnem formatu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Stadion MetLife v East Rutherfordu v New Jerseyju bo gostil finale 13. julija 2025. Turnir se bo začel 15. junija 2025.

Temu prizorišču se bodo pridružili stadion Mercedes-Benz (Atlanta), stadion Bank of America (Charlotte), stadion TQL (Cincinnati), stadion Rose Bowl (Los Angeles), stadion Hard Rock (Miami), GEODIS Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), Inter&Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Lumen Field (Seattle) in Audi Field (Washington).

»Nogomet je najbolj priljubljen šport na planetu in leta 2025 se bo začela nova doba za klubski nogomet, ko bo Fifa organizirala največje, najbolj vključujoče in na zaslugah temelječe svetovno klubsko tekmovanje prav tukaj, v Združenih državah,« je dejal predsednik Fife Gianni Infantino.

Infantino je prizorišča razkril na festivalu Global Citizen v Central Parku v New Yorku. »Klubsko svetovno prvenstvo 2025 bo potekalo na 12 fantastičnih stadionih, kjer bodo novo poglavje v svetovni zgodovini nogometa spisali veliki igralci iz 32 najboljših klubov na svetu.«

Finale tega turnirja bo gostil stadion, ki je sicer dom klubov lige ameriškega nogometa NFL New York Giants in New York Jets. Ta stadion bo tudi eno od prizorišč svetovnega članskega prvenstva v nogometu, ki bo onstran Atlantika leta 2026.

Real Madrid, Manchester City in Bayern München so med 12 evropskimi ekipami, ki so se kvalificirale za prvenstvo, medtem ko sta argentinska River Plate in Boca Juniors ter brazilski Flamengo med šestimi južnoameriškimi ekipami.

Turnir bo pomenil generalko pred SP leta 2026. Fifa sicer še ni objavila o tem, katerim nosilcem bo razdelila dobičkonosne pogodbe o medijskih in televizijskih pravicah.

Projekt je naletel na precejšnje nasprotovanje. Sindikat profesionalnih igralcev nogometa FIFpro in združenje evropskih nogometnih lig sta vložili skupno pritožbo pri Evropski komisiji proti Fifi zaradi novega razširjenega turnirja ter dodatnih obremenitev za igralce v že tako natrpanem tekmovalnem koledarju.

V zadnji različici svetovnega klubskega prvenstva je nastopilo sedem ekip, zmagal pa je Manchester City, ki je v finalu v Savdski Arabiji premagal brazilski Fluminense.

Fifa načrtuje, da bo razširjeni turnir organizirala na štiri leta, čeprav gostitelj leta 2029 še ni izbran.