Prvi polčas v Ljudskem vrtu obetal veliko, v drugem je sledil nokavt

Kaj se je zgodilo sinoči na nogometnem objektu pod mariborsko Kalvarijo? Drugačen Maribor je igralno svetil od običajne evropske podobe le prvih 45 minut prve tekme 3. kola kvalifikacij za evropsko ligo. V Ljudskem vrtu so se slovenskim prvakom zamajale noge v drugem polčasu, ki se je takoj začel z zaostankom gostiteljev. Nato se je hitro nadaljeval z drugim bolečim udarcem, končal pa z zanesljivim porazom z 0:2 in z res minimalnimi možnostmi, da bi Mariborčani čez teden dni finskemu prvaku HJK na njegovem igrišču vrnili udarec. Kakšne ocene smo namenili Štajercem po tekmi Maribora in Helsinkov (0:2)?