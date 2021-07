Prvi večni derbi nove sezone bo zadnji dan v mesecu

Z novo celostno podobo bodo slovenski nogometni prvoligaši čez dva tedna, 17. t. m., vstopili v 31. sezono nogometnega prvenstva v samostojni Sloveniji. Pokroviteljsko štafetno palico najmočnejšega klubskega tekmovanja sta izmenjala telekomunikacijska tekmeca, vajeti je prevzel Telemach, na igrišču pa bo naslov branila Mura, ki bo tudi prva odprla sezono 2021/22: v torek v 1. kolu kvalifikacij za ligo prvakov bo v Skopju igrala prvo tekmo proti makedonskem prvaku Shkëndiji.



Rutinsko opravljen podpis pogodbe med Nogometno zvezo Slovenije (NZS), ki jo je zastopal predsednik Radenko Mijatović, in novim pokroviteljem, ki ga je zastopal prvi mož poslovodstva družbe Adrian Ježina, še ni naznanil spektakularnejšega prvenstva ali ponudil evropskih poslovnih prijemov, kjer ni skrivanja denarnih podrobnosti. A neuradno je NZS iztržila 10 milijonov evrov za štiri leta.



Če so prvaki iz Murske Sobote prvo šampionsko zvezdico osvojili na tujem in na najzahtevnejšem gostovanju v Ljudskem vrtu, bodo novo odprli pred svojimi navijači: v Fazaneriji bo gostoval sežanski Tabor.



»Imamo privilegij in tudi v čast nam je, da imamo toliko podpornikov po Sloveniji. Nogomet se igra zaradi gledalcev, pogrešali smo jih,« se je razplet tekmovalnega žreba razveselil predsednik NŠ Mura Robert Kuzmič, ki je napovedal še močnejši igralski kader.

Miloševič pomen Olimpije pozna še iz časov Jugoslavije

Največja slovenska tekmeca Olimpija in Maribor ne bosta dolgo čakala na svoj dvoboj. Že v 3. kolu, 31. t. m., bodo v Stožicah na novi travnati površini, zaradi česar bodo zeleno-beli prvi dve koli igrali v Domžalah (drugič bo gostitelj novinec Kalcer Radomlje), gostovali vijolični. V Ljudskem vrtu bo veliki derbi 2. oktobra.



»Za nas, ki smo rojeni v nekdanji Jugoslaviji, vemo, kaj pomeni Olimpija. Verjamem, da sem jo že spoznal in tudi moštvo. Štirikrožni sistem mi omogoča, da bom v prvem krogu še bolj podrobno spoznal slovenski klubski nogomet. Sicer pa, nad Slovenijo sem znova in znova navdušen. Ni mi tuja, velikokrat sem jo obiskoval, ker imam tukaj prijatelje in sorodnike,« je polaskal in se še izogibal tekmovalnih napovedi novi trener zeleno-belih slovitega imena Savo Milošević.

Ambiciozni Celjani, Maribor iz ozadja

Prvi ligaški posladek v uvodnem kolu je pripadel štajerskemu derbiju, morda še nikoli vznemirljivejšemu. Celje z ambicioznim ruskim vlagateljem Valerijem Kolotilom ne skriva, da bi rad v naslednjih sezonah povsem krojil vrh, osvajal tudi lovorike in tržil sadove selekcioniranja.



»Ambicije so velike, temelj pa je moštvo z mladimi slovenskimi reprezentanti. Na tak način tudi kadrujemo in pripeljali bomo še tri, štiri odlične nogometaše. Vedno iščemo mlade bisere. Naša filozofija je dolgoročna,« je politiko prvakov iz leta 2020 razkril generalni direktor.



Maribor se je umaknil v ozadje, ni več v središču pozornosti, direktor Bojan Ban je priznal, da še celijo rane, a da je nova sezona priložnost, da jih zacelijo. Zadnje ligaško dejanje v letu 2021 bo 20. kolo 11. decembra.



Muri se bosta v Evropi naslednji teden pridružila še Maribor in Domžale, v naslednjem kolu kvalifikacij za konferenčno ligo pa še Olimpija.

