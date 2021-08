PSG garal za zmago, Pochettino previdno o Messiju

Ob govoricah, da se bo klubu v kratkem pridružil Lionel Messi, so Parižani v soboto zvečer slabo odprli obračun s povratnikom med elito in Oualid El Hajjam je v deveti minuti zadel za vodstvo domačih, a sta za preobrat s hitrima goloma v 19. in 21. minuti nato poskrbela Achraf Hakimi in Mauro Icardi.



»Messi je možnost, o kateri tehtamo,« je po tekmi dejal trener PSG Mauricio Pochettino. »Njegovo ime povezujejo z različnimi klubi, govoric je veliko in videli bomo, kaj se bo zgodilo v naslednjih dneh,« je dodal.



Hakimi, nekdanji član Real Madrida, Borussie Dortmund in milanskega Interja, je zadel na svoji prvi tekmi za pariški klub, a šele po tem, ko je Troyes že po slabih desetih minutah povedel. Sledil je hiter preobrat francoskih podprvakov, ki bodo želeli v sezoni 2021/22 iztrgati naslov iz rok Lilla.

Mbappe zapravljal, Navas reševal

»Tekme nismo začeli dobro in dovolili smo preveč priložnosti za moj okus. A moramo čestitati Troyesu, ker nam je otežil delo, pokazali so veliko energije. Radi bi videli zmago s 5:0, a vzamemo tudi to," je dodal Pochettino, čigar glavna naloga bo poleg osvojitve novega državnega naslova seveda tudi težko pričakovana osvojitev lige prvakov.



Pri golu za zmago je sodeloval tudi Kylian Mbappe, čigar prihodnost v Parizu je že več mesecev zavita v tančico skrivnosti. Ni še jasno, kako bo PSG ob najverjetnejšem prihodu Messija lahko sestavil ekipo v skladu s pravili finančnega fair playa Evropske nogometne zveze (Uefa), medtem ko je bil Mbappe dvakrat blizu zadetku v drugem polčasu, a je bil eden izmed njegovih strelov ustavljen na črti vrat, enkrat pa je streljal previsoko.



Ob vseh zapravljenih priložnostih je moral soigralce reševati Kostaričan Keylor Navas, ki je v Italijanu Gianluigiju Donnarummi po euru 2020 ravno tako dobil velikega tekmeca v prvi postavi. A v dvobojih z Rinaudom Ripartom se je Navas spet izkazal in poskrbel, da se Parižani v prestolnico vračajo s polnim plenom.

