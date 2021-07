PSG potrdil ulov velike ribe: Sergio Ramos podpisal do leta 2023

Na uradni spletni strani PSG ježe včeraj izjavil, da je ponosen, ker bo lahko nosil številko štiri, s katero je v zadnjem več kot desetletju blestel tudi kot član Real Madrida. Po umiku novice je dan kasneje vendarle prišla potrditev: Ramos je podpisal dveletno pogodbo do konca sezone 2022/23.»Zelo vesel sem, da sem se pridružil Paris Saint-Germainu. To je velika sprememba v mojem življenju, nov izziv in dan, ki ga nikoli ne bom pozabil. Ponosen sem, da sem del tega tako ambicioznega projekta, da se bom pridružil ekipi z velikimi igralci. To je klub, ki se je že dokazal na najvišji ravni, s čvrstimi temelji. Želim še naprej rasti s Parizom in pomagati ekipi pri delu na osvajanju trofej,« je za uradne spletne kanale francoskih podprvakov povedal Ramos.35-letni Sevillčan je po koncu minule sezone zapustil Real Madrid, za katerega je po presotpu iz matične Seville igral kar 16 let. Dolgo časa ni našel skupnega jezika z vodilnimi možmi kraljevega kluba, ki so nato odmevno umaknili svojo prvotno ponudbo za enoletno podaljšanje pogodbe, na katero je Ramos, ki je ves čas zahteval dveletno sodelovajne, želel pristati. Zatočišče je hitro našel v Parizu, kjer ga čaka nekaj starih znancev, denimo kostariški vratar, s katerim je Ramos kot kapetan Reala dvignil tri zaporedne pokale lige prvakov med letoma 2016 in 2018.»Najboljše mesto za nadaljevanje sanj, najboljši klub za nadaljevanje zmagovanja. Borili se bomo z vsem in za vse. Allez, PSG!« je na družbenih omrežjih tudi objavil Ramos.»Si señor!« (da, gopod, op. a.) pa so ob nekaj posnetkih Ramosa v novem dresu podpis pogodbe komentirali Parižani.