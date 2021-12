Ramos bogati zbirki izključitev dodal še prvo v Franciji

Poleg zadetka Maura Icardija, ki je v Lorientu preprečil drugi ligaški poraz Parižanov v sezoni, je odmevala tudi izključitev branilca Sergia Ramosa. Dolgoletni kapetan madridskega Reala in nekdanji član Seville ima v prvi sezoni v vrstah francoskih podprvakov številne težave s poškodbami, tokrat pa je dobil priložnost v drugem polčasu, a je pet minut pred koncem prejel že svoj drugi rumeni karton in moral z igrišča, prvič v francoskem nogometu, potem ko je v domači Španiji v tej kategoriji Ramos podrl vse rekorde s kar 20 izključitvami v Primeri Division.

Tokrat se je Ramos postavil na pot nigerijskemu napadalcu Teremu Moffiju, ki je trčil v Španca, slednji se je za hip še zvijal v bolečinah, a mu sodnik ni nasedel ter mu pokazal še drugi rumeni (drugega v dobrih štirih mintuah) in ga poslal pod prho.

Prednost PSG se je po remiju z Lorientom stopila na še vedno osupljivih 13 točk, kolikor zaostaja trenutno prvi zasledovalec iz Nice: orli so doma s preobratom ugnali Lens (2:1). PSG je pri Lorientu zaostal po 40 minutah igre, ko je zadel Thomas Monconduit po podaji Enza Le Feeja zadel z lepim strelom z razdalje. Kot že nekajkrat v tej sezoni je ekipa Mauricia Pochettina zadela v zadnjih sekundah tekme, tokrat je bil Icardi tisti, ki je v 91. minuti v mrežo pospravil podajo Achrafa Hakimija.

PSG brez poškodovanega Neymarja in suspendiranih Kyliana Mbappeja in Marca Verrattija (kartoni) le z Lionelom Messijem v prvi postavi ni blestel. Argentinec je bil še najbližje zadetku v drugem polčasu, ko so Parižani zabeležili tudi prvi strel v okvir vrat, a je nekdanjega člana Barcelone ustavil vratar Paul Nardi. Ramos, ki je ob polčasu zamenjal Nuna Mendesa, je moral za nameček predčasno z igrišča pet minut pred iztekom rednega dela tekme proti predzadnji ekipi ligue 1. Zadnji ostaja velikan Saint-Etienne, ki ga je tokrat na njegovi zelenici z 0:1 ugnal Nantes.