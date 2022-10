Rdeče-beli legendi Stojković in Savićević na nasprotnih bregovih

V skupini G bomo namreč lahko spremljali vroče obračune med Srbijo, Črno goro, Bolgarijo in Madžarsko. V skupini bo igrala še reprezentanca Litve, srbski selektor Dragan Stojković pa ni skrival zadovoljstva nad dejstvom, da se bo kot trener prvič v karieri pomeril s sosedi Črnogorci. Za piko na i je predsednik tamkajšnje zveze seveda njegov dolgoletni soigralec pri Crveni zvezdi, Dejan Savićević.

»Bolje je, da bo v obleki na tribunah, kot da bi igral ali bil na klopi,« je iz Frankfurta sporočil dobro razpoloženi Stojković, ki si je z reprezentanco priigral nastop na letošnjem mundialu v Katarju, v zadnji izvedbi lige narodov pa osvojil prvo mesto v skupini z Norveško, Švedsko in Slovenijo, ki je bila tretja in obstala v ligi B, medtem ko bodo Srbi prihodnje leto zaigrali v elitni ligi A.

»Zadovoljen sem s skupino, toda nikogar nam ni treba podcenjevati. Tega nismo počeli in tudi nikoli ne bomo. Enostavno je naš cilj, ne glede na imena tekmecev, znan, to pa je, da po 24 letih spet sodelujemo na evropskem prvenstvu. Storili bomo vse, da nam uspe,« je še dodal Stojković.

Srbi in Črnogorci, takrat še kot ZR Jugoslavija, so nazadnje na evropskem prvenstvu igrali na Nizozemskem in v Belgiji leta 2000, ko so s Stojkovićem v postavi denimo modri denimo tudi odmevno remizirali s Slovenijo (3:3) v Charleroiju in se kasneje poslovili v četrtfinalu z visokim porazom proti gostiteljem Nizozemcem (1:6).