Rdeči biki napadali, Šeško zadel, a ne gre v Berlin

Sredin večer je postregel s številnimi zanimivimi nogometnimi obračuni po Evropi. Benjamin Šeško se je v Stuttgartu boril za finale nemškega pokala in v drugem polčasu našel pot do gola, v Berlin pa potujejo nogometaši Stuttgarta, ki so slavili s 3:1.

Tekma se je odvijala povsem po željah domačih. Angelo Stiller je v 5. minuti dosegel vodilni zadetek, nato se je Stuttgart pomaknil nazaj in prepustil žogo Leipzigu. Rdeči biki so si ustvarili številne napade, tudi lepe priložnosti, a v prvem polčasu niso uspeli zadeti. Takoj po premoru je Stuttgart povišal na 2:0, potem pa je udaril Šeško in v 62. minuti vrnil Leipzig v igro.

FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Šeško je bil aktiven tudi v naslednjih minutah, po golu nemškega reprezentanta Jamieja Lewelinga pa se je moštvo iz vzhodne Nemčije znašlo v zahtevnem položaju. Kljub napadom na vse ali nič, sprožili so kar 25 strelov in imeli 68 odstotkov časa žogo v svojih nogah, se igralci Leipziga poslavljajo od nemškega pokala, Stuttgart pa bo igral v finalu na Olimpijskem štadionu v Berlinu.

Jota odločil mestni derbi

V Angliji je bil v sredinem večeru v ospredju dvoboj Liverpoola in Evertona. Na Anfieldu je mestni derbi odločil Diogo Jota, ki je v 57. minuti dosegel edini (veljavni) zadetek na tekmi. Že v prvem polčasu je Everton v vodstvo popeljal Beto, a je VAR njegov gol razveljavil.

Z zmago je Liverpool prednost pred prvim zasledovalcem Arsenalom povišal na 12 točk in še naprej koraka k naslovu prvaka.