V kraljevskem trilerju Madridčani v podaljšku ušli polomu

Osem golov! Povratnih polfinalni dvoboj kraljevskih klubov iz Madrida in San Sebastiana za preboj v finale kraljevega pokala je ponudil triler in srečen razplet za Real Madrid. Z izidom 4:4 po 120 minutah se je španski prvak uvrstil v finale, potem ko je v prvi tekmi z golom mladega Endricka imel minimalno prednost.

Komaj 18-letni Brazilec je tudi v drugi tekmi zabil gol in izničil prvi zaostanek, ko je bil za goste strelec Andre Barrenetxea. Toda vrhunec izjemno napetega dvoboja je prišel v zadnjih minutah. Najprej je David Alaba dosegel avtogol, za vodstvo Baskov s 3:1 je bil v 80. minuti strelec Mikel Oyarzabal.

Sledil je Realov lov za podaljškom, Jude Bellingham je v 82. minuti znižal zaostanek in na vidiku je bil podaljšek. Toda v 86. minuti je Auerlien Tchouameni izenačil, s čimer je bil finalist Real. Tudi šesti gol na tekmi še ni pomenil konca dvoboja. Oyarzabal je v sodnikovem dodatku v 93. minuti zadel za vodstvo s 4:3 in za podaljšek. V njem je vlogo junaka prevzel Antonio Rüdiger, v 115. minuti je z izenačujočim golom z glavo odločil razburljiv polfinalni dvoboj in na noge dvignil tudi nekdanjega teniškega kralja Rafaela Nadala, sicer navijača belega madridskega velikana.

V drugem polfinalu se bosta nocoj pomerila Atletico Madrid in Barcelona. Prva teka se je razpletla s prav tako osmimi goli s 4:4.

Finale bo 26. t. m. v Sevilli.