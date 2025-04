Avstralec načel, Celjan dokončal

Nogometaši Kopra so prvi polfinalisti pokala Pivovarne Union, potem ko so v današnji prvi četrtfinalni tekmi v gosteh z 2:0 (0:0) premagali drugoligaša Kety Emmi & Impol Bistrica. Jutri bosta tekmi Nafta 1903 – Bravo Big Bang in Maribor – Celje, v četrtek pa še Olimpija – Beltinci Klima Tratnjek.

Bistričani so se pred dvema sezonama že prebili v polfinale, tokrat pa so bili zanje na poti do ponovitve uspeha previsoka ovira Koprčani. Gostitelji so sicer igrali pogumno in niso bili preveč podrejeni, gostje pa so imeli sicer terensko premoč, vendar je bil ob nekaj nevarnejših poskusih na pravem mestu domači vratar Lucas Erjavšek.

Bistričani so imeli takoj na začetku drugega dela lepo priložnost, ko so pobegnili v nasprotni napad, ki pa ga Jaša Jelen ni dobro končal. Koper je prešel v vodstvo v 70. minuti, ko je Deni Jurić lepo zaposlil brata Tomija Jurića, ta pa je z nekaj metrov zadel z glavo. Dokončno so gostje, ki jih je prvič še na pokalnem tekmovanju trener Slaviša Stojanović, so zmago potrdili 15 minut pozneje. Po natančno izvedenem prostem strelu s 25 metrov je žogo v mrežo domačih poslal še Denis Popović. Zadnjo lepo priložnost so imeli Bistričani v 90. minuti, a je žogo po nevarnem poskusu Brina Horvata koprski vratar Metod Jurhar preusmeril v kot.

Jutri bosta na sporedu oba povsem prvoligaška četrtfinalna obračuna: Nafta 1903 bo ob 16. uri gostila Bravo Big Bang, zvečer pa bo ob 19. uri še derbi tega dela pokalnega tekmovanja med Mariborom in Celjem. Četrtfinalne boje bosta v četrtek končala vodilni prvoligaš Olimpija ter drugoligaš Beltinci Klima Tratnjek.