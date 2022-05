Rdeči le niso dovolili senzacije, po kateri je že zadišalo

V povratni polfinalni tekmi lige prvakov v nogometu med Villarrealom in Liverpoolom je že dišalo po senzaciji. Španci so namreč z goloma Senegalca Boulayeja Die (v tretji minuti) in Francoza Francisa Coquelina (41.) že do polčasa nadomestili zaostanek s prvega dvoboja na Otoku.

Toda »rdeči« so se v drugem delu, ko domača igra ni imela več glave in repa, vendarle zbudili in potrdili premoč. V pičlih dvanajstih minutah so namreč Liverpoolčani z zadetki Brazilca Fabinha (62.), Kolumbijca Luisa Diaza (67.) in Senegalca Sadia Maneja (74.) poskrbeli za popoln zasuk, še drugič potopili »rumeno podmornico« in napredovali v finale s skupnim izidom 5:2.

»Prvi polčas moramo čim prej pozabiti. Hiter zaostanek nam zagotovo ni bil v pomoč, medtem ko je Villarrealu vodilni gol dal krila. V drugem delu smo igrali bistveno bolje, po zaslugi tega polčasa je bila naša zmaga zaslužena,« je presodil Virgil van Dijk, branilec Liverpoola.

Nogometaši Liverpoola so se takole veselili napredovanja v finale lige prvakov. FOTO: Pablo Morano/Reuters

»V prvem delu smo igrali prav neverjetno, morda je bil to celo naš najboljši prvi polčas doslej. Kljub izpadu smo lahko ponosni nase. Do zadnjega žvižga smo verjeli vase in dali vse od sebe,« pa je dejal Gerard Moreno, napadalec Villarreala.

V zaključnem dvoboju, ki bo 28. maja v Parizu, se bodo »rdeči« pomerili z boljšim iz obračuna Real Madrid – Manchester City. Prvo tekmo so Angleži pred svojimi navijači dobili s 4:3, jutri (21.00) pa bodo prednost enega gola branili v španski prestolnici.