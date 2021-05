Real, Barça in Juve ne bodo popustili Uefi in navijačem

»Odnos do nas pomeni očitno kršitev odločitve sodišč«

Med predsedniki dvanajstih klubov, ki so začeli projekt superliga, vztrajajo le Andrea Agnelli (Juventus), Florentino Perez (Real) in Joan Laporta (Barcelona). FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

inso objavili skupno izjavo, v kateri so zapisali, da se ne bodo uklonili pritiskom Evropske nogometne zveze (Uefa), da končajo poskuse z uvedbo projekta superliga . Omenjeni klubi so edini od prvotnih dvanajstih, ki se ne vdajajo in vztrajajo v želji po organizaciji lige,se je zaradi ostrih kritik navijačev, nogometnih organov in tudi vlad, piše STA.je v torek proti trem klubom začelatoda klubi so sporočili, da se ne bodo uklonili nobeni prisili, medtem ko je zadeva še na sodišču. Madridsko sodišče je pred časom zaprosilonaj ugotovi, ali Uefa kršiko klubom preprečuje, da bi ustanovili superligo.»Odnos do nas pomeni očitno kršitev odločitve sodišč, ki so Uefo pozvali, da se vzdrži kakršnih koli ukrepov ali kaznovanj vse do takrat, ko se bodo sodni postopki končali. Zato je začetek disciplinskega postopka s strani Uefe nerazumljiv in je neposreden napad na pravno državo, hkrati pa pomeni pomanjkanje spoštovanja avtoritete sodišč. Namesto da bi z odprtim dialogom raziskovali načineUefa pričakuje, da bomo umaknili sodne zahteve,« so v izjavi zapisali klubi.Omenjeni trije klubi v resnici ne kljubujejo le Uefi. Odločno namreč nasprotujejo njihovim nameram tudi Nogometni zvezi Španije in Italije, združenji tamkajšnjih klubov in tudi večina navijačev.