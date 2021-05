Čeferin na salomonski način vrnil klube pod dežnik Uefe

V nadaljevanju preberite:

Projekt nogometne superlige je de facto in de iure propadel, potem ko je Evropska nogometna zveza (Uefa) pozdravila vrnitev deveterice od dvanajstih »odpadnikov«. Ti so se aprila ušteli s pompoznim projektom, ki bi ga financiral savdski kapital, izpeljali pa Američani. Superliga , ki jo je ustanovilo podjetje European Super League (ESL), je temeljila na podpisu zavezujoče pogodbe, ki je vsebovala tudi člen za morebitne predčasne odhode iz elitne združbe. Vsak, ki bi si premislil, bi moral skupnemu podjetju ESL odšteti 150 milijonov evrov kazni, toda pogodba je (bila) veljavna le do trenutka, ko teh klubov ne bi bilo več kot osem. Aleksander Čeferin je separatiste ravno toliko stisnil v kot, da so se lahko izvili iz neprijetnega položaja dostojno in plemenito.