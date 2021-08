Real ima 200 milijonov evrov za Mbappeja ali Hålanda

Erling Håland je Realova št. 2 na seznamu želja, a možen je tudi scenarij, po katerm bi Realov napad tvorila kar oba najdragocenjša napadalca na svetu.. FOTO: Leon Kügeler/Reuters

Španski športni dnevnik Marca, sicer naklonjen madridskemu Realu, je prepričan, da kraljevski klub končuje načrt, kako ujeti enega od dveh najbolj zaželenih napadalcev na svetu, Francozaali NorvežanaMarca je jasno razkrila, zakaj pri Realu ne bodo gledali po strani, kako se njegovi drugi veliki tekmeci, še posebej Paris St. Germain, ponašajo na tržišču. Realova politika zadnjih let je bila namreč zelo pametna in varčevalna, zaradi česar po odhodu– pri Realu so pravočasno prodali Portugalca in se izognili, da bi postal težava, kot je postaltežava Barcelone – res ni bila tako uspešna v ligi prvakov, a je klubu omogočila denarno stabilnost.V zadnjih treh prestopnih rokih (od lanskega februarja) si Real ni privoščil velikega nakupa, zgolj prodajal je. Zadnji zvezdniški nakup je bilpred dvema letoma.Pri Realu so s prodajo zadnjega od mlajših fantov iz nabora nadarjenih Norvežanaza 40 milijonov € Arsenalu zaokrožili projekt »200 milijonov«, v katerem so vštete še prodajeza 45 milijonov €,za 30 milijonov € inza 50 milijonov €. Z zbranim denarjem nameravajo »naskočiti« 22-letnega Mbappeja ali 21-letnega Hålanda.Za koga se bodo odločili, bodo čakali do zadnjega dne prestopnega roka, pri čemer ima Real zelo dobro izhodišče. Če bo Mbappe izbral PSG tudi po izteku pogodbe prihodnje leto, bo imel odprto pot do Hålanda. A Real upa na sanjski scenarij: da bo Mbappe izpeljal še to sezono v pariškem klubu, potem pa bo bil na voljo brez odškodnine, s čimer bi lahko v Madrid prišla kar oba, Norvežan morda že letos.Mbappeja bi Real prepričal z zajetno plačo, v katero je že zajel prihranek od Ramosove in Varanove plače, skupaj 30 milijonov €.