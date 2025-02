Real je padel v Braceloni in še podžgal Atleticove apetite

Slovenski nogometni vratar Jan Oblak, drugi kapetan španskega prvoligaša Atletica, je v 22. kolu državnega prvenstva primera division Madridčanom pomagal do 14. zmage v sezoni. Atleti so z 2:0 premagali Mallorco in na drugem mestu lestvice dihajo za vrat Realu pred derbijem za vodilni položaj naslednji vikend, ki obljublja, da bo zelo vroč.

Beli Madridćani so nepričakovano izgubili v Barceloni pri Espanyolu. Strelec gola je bila Carlos Romero v 85. minuti.

Varovanci Diega Simeoneja, ki je slavil svojo 500. prvenstveno tekmo na klopi atletov, so ga počastili z zanesljivo zmago, ki jih je popeljala le na točko zaostanka za mestnim tekmecem Realom. Tega tekma 22. kroga še čaka.

Brazilski branilec Samuel Lino je v 26. minuti popeljal Atletico v vodstvo, potem ko mu je uspešno podal Giuliano Simeone, sin argentinskega trenerja.

Drugi zadetek atletov je »padel« v sodnikovem dodatku tekme, ko je francoski napadalec Antoine Griezmann, ki je v prvem polčasu počival, preden je vstopil v igro ob uri, v 94. minuti premagal slovaškega vratarja Dominika Greifa.

Atletico zdaj čaka odločilen teden z dvema madridskima derbijema; najprej proti Getafeju v torek v četrtfinalu kraljevega pokala, nato pa še v 23. krogu la lige v soboto proti Realu.

Zelo prepričljivo zmago so danes dosegli tudi nogometaši Villarreala, ki so doma kar s 5:1 premagali Valladolid. Gosti so držali neodločen izid (0:0) skoraj do konca prvega polčasa, ko je v 42. minuti Ayoze Perez prebil gostujočo obrambo in domače popeljal v vodstvo.

Ne le poraz, še bolj zaskrbljujoča za Realov tabor bi bila lahko poškodba stebra opbrambe Antonia Rudfigerja. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Gostitelji so v nadaljevanju povsem strli Valladolid in dosegli še štiri zadetke. Strelci so bili Pape Gueye v 64. minuti, Santi Comesana v 70., Thierno Barry v 86. in Denis Suarez v 91. minuti. V samem zaključku so gosti le dosegli častni gol, ko je v 95. minuti poraz ublažil Selim Amallah.

Villarreal je zabeležil jubilejno deseto ligaško zmago v sezoni, a ostal na petem mestu lestvice. Valladolid je še vedno trdno prikovan na rep razpredelnice.

Na prvi današnji tekmi so se nogometaši Getafeja in Seville razšli brez zadetkov. Getafe je tako remiziral že devetič to sezono.