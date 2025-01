Srbski branilec zapečatil usodo Jana Oblaka in njegovih soigralcev

Nogometaši madridskega Atletica so v 20. kolu elitne španske lige na gostovanju pri Leganesu nekoliko nepričakovano izgubili z 0:1. Po šele drugem porazu v sezoni so »žimničarji« s slovenskim vratarjem Janom Oblakom na čelu sicer še ostali na vrhu lestvice, vendar pa imajo njihovi mestni tekmeci iz Reala lepo priložnost, da jih jutri spet prehitijo.

Atletico, ki je na gostovanje v predmestje Madrida prišel kot vodilna zasedba španskega prvenstva, je lovil 16. zaporedno zmago v vseh tekmovanjih. Imeli so sicer terensko premoč, v prvem polčasu so skupno trikrat (kar dvakrat v eni akciji) zadeli okvir vrat. Toda po žogo v mrežo je moral Oblak. V 50. minuti ga je premagal srbski branilec Matija Nastasić s strelom z glavo po kotu.

Gostje so nato iskali izenačenje in jalovo napadali skoraj do konca, nato pa po posredovanju Vara zaradi igre z roko v 90. minuti dobili priložnost za gol. Toda Antoine Griezmann je z bele točke zgrešil vrata, vratar domače ekipe Marko Dmitrović, ki je že pred tem spravljal v obup napadalce gostov,Atletica, pa se je nato izkazal še ob zadnjem poskusu gostov iz bližine v 98. minuti.

Atletico je na vrhu ostal prvi – pri 44 točkah. S tekmo manj jih ima 43 Real, ki bo jutri gostoval pri Las Palmasu. Tretja je Barcelona (nocoj bo gostovala pri Getafeju) z 38, četrti pa Athletic Bilbao (36). Baski bodo jutri igrali s Celto. Leganes je osvojil izjemno pomembne točke v boju za obstanek, zdaj jih ima 22, skočil pa je na 15. mesto.