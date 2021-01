Real v Nemčiji našel prvo poletno okrepitev

Čeprav pri madridskem Realu niso odigrali še niti polovico prvenstvenih tekem aktualne sezone, pa že razmišljajo o gradnji ekipe za prihodnjo. Pri tem so tudi uspešni, saj naj bi že uredili vse potrebno za prestop avstrijskega branilca, poroča Marca.V Španiji že dolgo pišejo o statusu odličnega 28-letnega branilca, ki je z Bayernom osvojil 25 lovorik, zdaj pa noče podaljšati pogodbe, ki se mi izteče 30. junija.Kot trdi Marca, je Alaba že privolil v to, da se bo poleti brez odškodnine pridružil aktualnim španskim prvakom. Z njimi se je dogovoril za štiriletno pogodbo, ki mu bo letno navrgla 11 milijonov evrov.Za Avstrijca je vladalo precejšnje zanimanje med evropskimi klubi, v svoje vrste so ga želeli pripeljati pri Manchester Cityju, Paris Saint Germainu, Liverpoolu in Chelseaju, vendar pa se je Alaba odločil za selitev v Madrid.David Alaba bo več kot dobrodošla okrepitev v Realovi obrambi, še zlasti zato, bo poleti potekla pogodba 34-letnemu kapetanu, obenem pa tudi forma 32-letnegani več na visokem nivoju.