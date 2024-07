Realov zeleno-beli DNK se bo soočil z zelo bojevitim koprskim

V nadaljevanju preberite:

Prvoligaški ritem bo v 2. kolu 1. SNL nekoliko okrnjen. Štajerski derbi je preložen, v ospredju bodo zeleno-beli iz Ljubljane. Kaj zmore Olimpija? Ne, bolj vznemirljivo vprašanje je, kaj zmorejo Koprčani? Je bila selekcija športnega direktorja Ivice Guberca in trenerja Oliverja Bogatinova tako uspešna, da bodo Koprčani bolj konkurenčni izstopajočemu trojčku Celje, Maribor, Olimpija in boljša od Bravove? Naloga bo zahtevna, po minuli neposrečeni sezoni, ki je pomenila dva koraka nazaj v primerjavi s tekmeci, si novega tekmovalnega nazadovanja na Bonifiki ne smejo privoščiti. Olimpijin Španec Victor Sanchez že vbrizgava »Realov DNK«. Olimpija zmaguje in tekmuje brez sijaja.