Celjani so v Armandasu Kučysu le ujeli bombarderja

Trojček največjih kandidatov za slovenskega prvaka je 34. prvenstvo v samostojni Sloveniji odprl brez prask in z goli napadalcev. Še najbolj, a tudi proti najmočnejšim tekmecem zunaj kroga najožjih favoritov nogometašem Brava, so se znojili prvaki Celjani, podprvaki Mariborčani so v zadnjih minutah zmešnjav napet dvoboj spremenili v najvišjo zmago kola, zeleno-beli Ljubljančani pa so z najmanj porabe moči in tudi veliko skrivanja rutinirano prišli do prve zmage. Kolo brez neodločenega izida so v zmago za spodbudo za nadaljevanje sezone zaokrožili še Koprčani in Sobočani.

Celjane že jutri doma čaka prva tekma 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti slovaškemu serijskemu prvaku Slovanu, zaradi česar je prvi – iz jeze in z »bombo« – gol v celjskem dresu v prvih dveh tekmah izjemno neučinkovitega Litovca Armandasa Kučysa pomenil neverjetno olajšanje.

»Kučys ve, da mu verjamem. V nobenem trenutku ni sporen. Nekdo, ki v eni tekmi pride do desetih priložnosti, si zasluži 'kapo dol'. Gol je bil zelo pomemben za njegovo samozavest, verjamem mu in bo 'top',« je odleglo trenerju Damirju Krznarju, ki je razblinil neznanke o tem, kdo bo ob najboljšemu strelcu minule sezone Aljoši Matku, ki zabija gole kot po tekočem traku in že vse razvaja, v konici celjskega napada imel največjo odgovornost.

igralec kola

Domači proti tujcem 6:6

V sicer povprečno učinkovitem – 12 golov v petih tekmah oziroma 2,4 po tekmi – uvodnem krogu 34. prvenstva v samostojni Sloveniji, ki so ga učinkovitejšega »naredili« trije goli v zadnjih minutah tekme v Ljudskem vrtu, od tega dva v sodnikovem dodatku, je nemara največ bremena padlo prav na napadalce. Mariborski junak Arnel Jakupović se je za evropsko strelsko sušo in posledično selitvijo v »nižji« razred, v kvalifikacije za konferenčno ligo, kjer vijolični v četrtek gostijo romunsko Universitateo iz Craiove, oddolžil z dvema goloma, zabil pa je enega manj kot v lanski uvodni ligaški tekmi. Za trenerja Anteja Šimundžo in na sploh boljše vzdušje ter več pozitivizma je bil nadvse pomemben tudi gol še vedno dolžnika, Koprčana Maksa Barišića. Brez zmagovalca se je izšel tudi strelski dvoboj domači – tujci, oboji so dosegli po šest golov.

1kolo nogomet SNL statistka

Sanchez še ni razkril vseh adutov

Najmanj moči so proti le preveč prijaznim novincem iz Ajdovščine pokurili zeleno-beli. Trener Victor Sanchez je, kot se je zdelo in je bilo videti, glavne adute še skrival, a je bil takoj nagrajen za zaupanje v mladega Dina Kojića. Postavni, 187 cm visoki najstnik (19 let) je prestop iz mladinskega moštva, za katerega je v minuli sezoni v 28 tekmah dosegel 14 golov, takoj kronal s prvim golom na najmočnejšem odru. A Kojić po profilu ni klasičen strelec in napadalec, temveč napadalni zvezni igralec.

Učinkovit start napadalcev, strelcev, je za šampionsko bitko ključnega pomena. Od sezone 2016/17, ko je bil Kamerunec John Mary najboljši strelec 1. SNL in njegov klub Rudar ni bil v bitki za naslov, so najboljši strelci prihajali iz Olimpije, Maribora ali Celja. Mariborčani so bili petkrat najboljši strelci, Luka Zahović (2 x), Jan Mlakar, Ognjen Mudrinski in Žan Vipotnik. Vijolično strelsko premoč sta prekinila le Ante Vukušić in v minuli sezoni Matko. In le Mura (2021) ter Olimpija (2018, 2022) sta bila prvaka brez najboljšega strelca lige.