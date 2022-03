Realovci nad PSG s podporo dodatnih 10.000 grl

V nadaljevanju preberite:

»Sredina tekma bo drugačna in ne dvomim, da bomo odigrali kot je treba,« je po porazu v prvenstvu z Nico dejal trener PSG Mauricio Pochettino. Pozornost se počasi že preusmerja v nadaljevanje izločilnih bojev lige prvakov, Parižani bodo v Madridu branili gol prednosti s prvega obračuna. Realovci so z »generalko« opravili veliko bolje in »vadili« tudi uprizarjanje preobrata, ki ga bodo potrebovali tudi sredi prihodnjega tedna. Legionarji? Spet ne gre brez omembe Rijeke in strelskih podvigov Harisa Vučkića, a tokrat je bil za ponos Kvarnerja še bolj ključen prispevek Adama Gnezde Čerina.