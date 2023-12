Redsi po zmagi spet zavzeli otoški vrh

V angleškem nogometnem prvenstvu se je odvijal t.i. »boxing day«, dan po božiču, ki tradicionalni mine v znamenju vrhunskih nogometnih dvobojev. Tokrat so bili pod drobnogledom nogometaši Liverpoola, ki so gostovali pri Burnleyju in slavili z 2:0. Liverpool je bil v prvem polčasu, ko je sprožil kar 14 strelov v okvir vrat, veliko boljši nasprotnik, a so le enkrat zatresli domačo mrežo, v 6. minuti je zadel Darwin Nunez.

V drugem polčasu je Burnley začutil svojo priložnost in vzpostavil ravnotežje na igrišču, igra ekipe Jürgna Kloppa je bila manj tekoča kot v prvem delu, olajšanje pa je rdečim v 90. minuti prinesel Diogo Jota, ki je postavil končni izid. Liverpool je po zmagi znova na vrhu angleškega prvenstva, Arsenal na drugem mestu zaostaja dve točki, a je odigral tekmo manj.

Diogo Jota je v izdihljajih tekme iz skorajda mrtvega kota postavil končni izid. FOTO: Phil Noble/Reuters

Na prvi tekmi 26. decembra je Nottingham v Newcastlu presenetljivo slavil s 3:1, poškodbe in utrujenost se pri srakah v zadnjem obdobju še kako poznajo. Bournemouth je zanesljivo, s 3:0 premagal Fulham, Lutton pa na gostovanju s 3:2 Sheffield United.

Angleško prvenstvo:

Newcastle - Nottingham Forest 1:3 (1:1)

Bournemouth - Fulham 3:0 (1:0)

Sheffield United - Luton 2:3 (0:1)

Burnley - Liverpool 0:2 (0:1)