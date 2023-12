Po velikem derbiju bo Arsenal praznoval božič na prvem mestu

Derbi 18. kola angleške nogometne lige se je končal brez zmagovalca, z izidom 1:1 (1:1). Gosti so že v 4. minuti prišli do vodstva, ko je z glavo zadel Gabriel Magalhaes, v 29. minuti je izenačil Mohamed Salah. Zaradi razdelitve točk se vrh lestvice ni spremenil, Arsenal ima še vedno točko prednosti pred Liverpoolom in Aston Villo.

Slednji, ki je bila zadnjič prvak leta 1981, je lahko danes še bolj žal, da v petek ni premagala zadnjeuvrščenega Sheffield Uniteda. V primeru zmage bi namreč po številu naslovov šesti najuspešnejši klub (pred njo so le Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City in Everton) prvič po sezoni 1998/99 prevzel prvo mesto v ligi.

Po zanimivem derbiju v Liverpoolu so lahko gosti bolj zadovoljni s točko. Domači nogometaši so bili namreč bližje zmagi, dvakrat so zadeli okvir vrat, Harvey Elliott je v 70. minuti streljal v vratnico, Trent Alexander-Arnold, podajalec pri golu Salaha, pa tri minute pozneje v prečko.

Sodnica Rebecca Welch se je vpisala v zgodovino premier league. FOTO: Chris Radburn/Reuters

Kriza Manchester Uniteda se medtem nadaljuje. Tokrat je z 0:2 izgubil v Londonu proti West Hamu in na četrti zaporedni tekmi ni dosegel gola. V tem času je osvojil v DP samo eno točko, v prejšnjem kolu proti Liverpoolu.

West Ham, ki je z novimi tremi točkami prehitel United na lestvici, je prešel v vodstvo v 72. minuti, ko je svoj 11. gol v sezoni dosegel Jarrod Bowen, za Erlingom Haalandom drugi najboljši strelec lige. Šest minut pozneje je vodstvo povišal Mohamed Kudus, tako kot pri prvem golu je tudi pri drugem, ki je bila plod velike napake Kobbieja Mainooja, za asistenco poskrbel Lucas Paqueta. Brazilec je na zadnjih dveh tekmah zbral že pet podaj za gol.

Londončani so na lestvici prehiteli tudi Newcastle, ki je razočaral svoje navijače z domačim porazom proti Lutonu. Izid je bil 0:1, edini gol je v 25. minuti dosegel Andros Townsend.

Uspešna je bila še ena ekipa z dna lestvice, pred tekmo zadnjeuvrščeni Burnley je v gosteh z 2:0 ugnal Fulham. V zgodovino se je vpisala 40-letna Rebecca Welch, postala je prva ženska, ki je sodila na tekmi elitne angleške lige.

Na še eni tekmi v Londonu pa presenečenja ni bilo, Tottenham je z 2:1 ugnal v zadnjem času zelo dobri Everton. Po 18 minutah in golih Richarlisona in Heung-min Sona je vodil že z 2:0, gosti so v 82. minuti znižali zaostanek prek Andreja Gomesa – pred tem so sodniki gol razveljavili Dominicu Calvert-Lewinu –, več pa jim ni uspelo.