Dan zaznamovala spodrsljaj Cityja in srčni zastoj kapetana Lutona

Nogometaši Manchester Cityja so v 17. krogu angleškega prvenstva remizirali proti Crystal Palaceu z 2:2. To je novo razočaranje za navijači Cityja, ki je ob odsotnosti Erlinga Haalanda (poškodba) proti Crystal Palaceu vodil z 2:0, a tri točke zapravil v peti minuti sodnikovega dodatka drugega dela, ko je z bele točke za delitev točk zadel Michael Olise. Pred tem sta bila za City strelca Jack Grealish (24.) ter Rico Lewis (54.), na 1:2 pa je znižal Jean-Philippe Mateta v 76. minuti.

Takole so se veselili točke nogometaši Crystal Palaca v Manchestru. FOTO: Carl Recine/Reuters

Do neljubega dogodka je prišlo na tekmi med Bournemouthom in Lutonom, na njej se je v drugem polčasu zgrudil kapetan gostov Tom Lockyer, zaradi česar so tekmo prekinili in nato preložili. Lockyer je v 60. minuti še drugič letos doživel srčni zastoj, a je bil odziven, potem ko so mu zdravniki pomagali in ga odnesli z zelenice. Po hitri obravnavi na Bournemouthovem štadionu so 29-letnika prepeljali v bolnišnico. Lockyer je v stabilnem stanju, ob njem pa je že njegova družina. Kljub temu zaradi pretresenih nogometašev obeh ekip dvoboja niso nadaljevali, rezultat je bil 1:1.