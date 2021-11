Reprezentanti v enem nadstropju, selektor Kek in sodelavci v drugem

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca prvič v moderni zgodovini ni opravila treninga na prizorišču tekme, kakršno je igrala sinoči v Trnavi. Toda res se nahaja v precedenčnem obdobju pandemije, ki je marsikaj postavila na glavo, precedenčne razmere so prežale tudi na Slovence med njihovim tridnevnim bivanjem na Slovaškem. Preberite, kako spretno in iznajdljivo je organizirala pot na Slovaško in tamkajšnje bivanje NZS. Reprezentanti so bili nastanjeni v neposredni bližini letališča v Bratislavi in največjega nakupovalnega središča na Slovaškem. Preverite tudi, kateri trije igralci so včeraj oddelali celoten jutranji trening, kakšen režim je vladal v hotelu izbrane vrste Slovenije in kako je zaznamoval bivanje gostov na Slovaškem covid-19.