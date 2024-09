Reševanje zakona ga bo stalo (vsaj) 18 milijonov

Nogometaš angleške reprezentance in Manchester Cityja Kyle Walker že nekaj mesecev polni stolpce rumenih časopisov. Branilec ima namreč dva nezakonska otroka z zvezdnico resničnostnega šova Otok ljubezni Lauryn Goodman, njegova žena Annie Kilner pa resno razmišlja o ločitvi od nogometaša.

Lauryn Goodman ima z Walkerjem dva nezakonska otroka. FOTO: Instagram

Morda mu bo namenila še eno priložnost, a ta ne bo poceni, kot neimenovani vir navaja britanski tabloid The Sun: »Annie si želi finančne neodvisnosti in svobode, ki bi jo dobila z ločitvijo, zato od Kyla zahteva 18 milijonov evrov, kar je polovica njegovega premoženja, preden bi razmišljala o tem, da nadaljuje zakon z njim. Tudi Kyle je naklonjen tej možnosti, saj otrokom (z ženo ima štiri op. p.) in Annie želi zagotoviti finančno brezskrbnost. Zakonca sta že poiskala pravni nasvet, kako urediti prenos premoženja.«

Walker je imel prvo afero z Goodmanovo v času, ko s Kilnerjevo leta 2019 začasno nista živela skupaj, drugi je plod afere leta 2023, zanj pa je Kilnerjeva izvedela kar prek telefonskega sporočila. Saga naj bi se po predvidevanjih britanskega tabloida v vsakem primeru zaključila z razhodom.