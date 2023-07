Uefa se ne strinja z načrtom Reala in Barcelone

Evropska nogometna zveza (Uefa) se trudi čim bolj temeljito uveljaviti finančni ferplej (FFP) in tako pomagati vsem evropskim klubom pred trošenjem sredstev prek svojih zmožnosti. Številni klubi kljub vsemu iščejo »luknje« v pravilih FFP, med njimi sta tudi španska giganta Real Madrid in Barcelona. Real in Barça sta denimo podpisala vsak po eno dolgoročno pogodbo, celotne prihodke iz te pogodbe pa prikazala kot takojšnje, tako poskušala prikriti primanjkljaj in si zagotoviti možnost dodatnega trošenja za nakupe igralcev.

Po razkritju britanskega časnika Daily Telegraph pa je Uefa obema kluboma sporočila, da tovrstnih prihodkov ne bo upoštevala v kontekstu FFP za eno sezono in da bodo morale »številke« ustrezati brez tovrstnih mahinacij. Morda so v Madridu tudi zavoljo tega v poletnem prestopnem roku zadržani in so se odrekli več akterjem, med drugim tudi Karimu Benzemaju, pripeljali pa »le« Juda Bellinghama, ki je resda veljal sto milijonov evrov.

Za kaj gre? Barcelona je nedavno prodala del prihodnjih TV pravic za 700 milijonov evrov, toda Uefa to obravnava kot dolg, ne kot letošnje prihodke. Tudi Realovo prodajo dela prihodnjih prihodkov od novega kompleksa Santiago Bernabeu (360 mio €) obravnava podobno. Barceloni denimo manjka 60 milijonov €, da bi sploh lahko registrirala okrepitve, med katerimi je tudi Ilkay Gündogan.