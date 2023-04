Riera ponosen, Elšnik srečen, Krznar razočaran ob razpletu

Izjave po derbiju 31. kroga Prve lige Telemach med Olimpijo in Mariborom (2:0).

Albert Riera, trener Olimpije: »Ponosen sem. Pred sezono ne bi mogel prositi za več. Pomerili sta se najboljši ekipi, tega ne pravim samo jaz, to pravijo lestvica in številke. Če opišem tekmo, to je nekaj, kar Olimpija počne to sezono. Zmagali smo z 2:0 in tekmo končali z žogo v posesti. Da premagaš nasprotnika, potrebuješ žogo, da si boljši od tekmeca, potrebuješ žogo. In zdaj mogoče razumete, zakaj. Ker igramo samo z eno žogo, pomeni, da nasprotno moštvo nima žoge. Ponosen sem, ker naši igralci verjamejo v takšen način igre.«

Timi Max Elšnik, kapetan Olimpije: »Zdaj je toliko adrenalina, sreče in veselja, da se je težko zbrati in komentirati tekmo. Kot sem že prej izjavil, se ti verjetno enkrat v življenju ponudi takšna priložnost, da doma proti največjemu tekmecu lahko osvojiš prvenstvo. Enostavno tega nismo smeli izpustiti iz rok. Besede, ki smo si jih podali pred tekmo, so bile predvsem zrelost in mirnost. Maribor je imel pobudo prvih deset, petnajst minut, a nas to ni vrglo iz tira. Davidov gol nam je dal veter v jadra in potem je bilo lažje nadzorovati dvoboj. Drugi polčas pa so me iz tabora Maribora malo presenetili. Pričakoval sem povsem drugačen odziv, da nas poskušajo stisniti, da nas poskušajo narediti živčne, da nas provocirajo. Oni pa so se pa povlekli na svojo polovico in čakali. Izkoristili smo ponujeno. Atmosfera je bila neverjetna, na ravni evropskega nogometa.«

Trener Mariborčanov David Krznar ni bil zadovoljen z razpletom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Damir Krznar, trener Maribora: »Najprej se bom pridružil čestitkam Olimpiji za dobro tekmo in osvojeni naslov. Videli smo dva različna polčasa. Mi smo začeli zelo dobro prve pol ure. Mislim, da nas je ta prvi gol presekal. Ni nam ostalo drugega, kot da tvegamo. Težko se je odpreti proti Olimpiji. V drugi polčas smo krenili tako, da smo jih pet, deset minut še čakali, potem smo začeli tvegati, dvignili dva igralca visoko, poskušali smo s presingom. Preprosto so imeli preveč časa, ni nam uspelo zapreti vseh lukenj. Lahko rečem, da je bil naš drugi polčas precej slab.«

Sven Šoštarič Karić, nogometaš Maribora: »Tako kot je povedal že trener, smo prvih 30 minut imeli svoje priložnosti, bili boljša ekipa in imeli vse pod nadzorom. Potem pa kar iz nekega razloga nismo več igrali v svojem slogu. Ni nam dobesedno uspelo podati dvakrat in samozavest smo dali Olimpiji. Potem pa na koncu polčasa lep gol, kaj naj rečem. Takšna ekipa, kot smo mi, si tega ne sme dopustiti. Moramo stati bolje in poskušati vse narediti, da ne dobimo takšnih golov. Žal nas je to drago stalo.«