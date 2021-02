Roma premočna za Šporarja, njegova prijatelja brez igre

Znani so vsi udeleženci osmine finala nogometne evropske lige. Med najboljših šestnajst sta se prebila tudi zagrebški Dinamo Petra Stojanovića in kijevski Dinamo Benjamina Verbiča, ki nista dobila priložnosti za igro. Neuspešna pa je bila Braga Andraža Šporarja. Žreb parov osmine finala bo v petek.



Zagrebški Dinamo si je brez Stojanovićeve pomoči (klop) si je na prvi tekmi v gosteh priigral dobro izhodišče z zmago s 3:2 proti Kransodarju, na povratnem obračunu pa ruskega tekmeca odpravil z 1:0. Mislav Oršić je v 31. minuti poskrbel za edini gol na tekmi.

Rimljani premočni za Portugalce

Roma je izločila Brago Andraža Šporarja. Potem ko je prvo tekmo dobila z 2:0 v gosteh, je danes slavila s 3:1. Edin Džeko je Rimljane že v 24. minuti povedel v vodstvo, Carles Perez pa je podvojil prednost v 75. minuti. Malce pred tem je najstrožjo kazen za Romo zapravil Lorenzo Pellegrini.



V 88. minuti je Bryan Cristante z avtogolom nekoliko zmanjšal zaostanek Brage, za katero je Šporar igral do 60. minute. A že v sodniškem dodatku je Borja Mayoral spet Romi prinesel večjo prednost in zmago s 3:1. Kijevski Dinamo je brez Verbiča doma igral 1:1 proti Bruggeu, tokrat pa zmagal v gosteh z 1:0, zadel je Vitalij Bujalskij v 83. minuti.

