Ronald Koeman ni več trener Barcelone

Ronald Koemen ni mogel verjeti, da so njegovi varovanci izgubili proti Rayu Vallecanu, zato pa je lahko le nekaj ur pozneje verjel odločitvi vodstva katalonskega nogometnega velikana, ki mu je izreklo nezaupnico in ga odstavilo.

Nekdanji kapetan Barcelone je visel že nekaj mesecev in ni bil zaželen med navijači, ki so mu po sobotnem porazu v clasicu proti Realu (1:2) ob izhodu iz štadiona namenili kar nekaj ostrih besed. Varnostniki so preprečili še kakšen hujši incident.

Xavi Hernandez je največja želja predsednika Barclone Joana Llaporte in tudi navijačlev, a nekdanji odlični igralec je že trener katarskega Al Sada. FOTO: Tony Gentile/Reuters

Koemanu Barcelone v drugi sezoni na klopi in prvi brez Lionela Messija ni posrečilo zapeljati na pravi tir. V tej sezoni je v prvenstvu Barcelona osvojila le 15 točk od tridesetih in je na devetem mestu. V ligi prvakov je po dveh prepričljivih porazih proti Bayernu in Benfici premagala le Dinamo iz Kijeva.

Vodstvo kluba že mrzlični išče zamenjavo, prvi favorit pa je še ena igralska legenda Xavi Hernandez.