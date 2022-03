Ronaldinha pretresli dogodki v Mehiki: Naj se nikoli več ne ponovi

Mehiški nogomet so v začetku marca pretresli posnetki s tekme elitnega prvenstva med Queretarom in Atlasom – v navijaških izgredih, ki so se s tribun preselili tudi na zelenico, je bilo poškodovanih več kot 20 ljudi, nekaj jih je obležalo tudi v komi. A uradni podatki smrtnih žrtev, nekateri mediji so sprva poročali o več kot desetih, ne beležijo, prizori s štadiona Corregidora pa so pretresli tudi največjega nogometaša, ki je kdaj nosil dres Queretara, Brazilca Ronaldinha.

»Pošiljam objem vsem prijateljem tam, mislil bi si, da se kaj takšnega ne more več zgoditi, a se je. Upam, da se nikoli več ne ponovi,« je dejal Ronaldinho. »Mehiški nogometaši v svoji domovini sicer dobro živijo, ni jim treba oditi. Brazilci odidemo, ker moramo, če bi bila situacija drugačna, potem sem sveto prepričan, da domovine ne bi zapustil nihče,« je nadaljeval nekdanji član Gremia, PSG, Barcelone in AC Milana, kjer je dobil priložnost zaigrati s svojim idolom Paolom Maldinijem.

Prejšnji petek so iz bolnišnice v Queretaru odpustili zadnjega poškodovanega navijača Atlasa, ki bo z zdravljenjem nadaljeval v Jaliscu:

»Zame je bil Paolo Maldini vedno najboljši branilec in imel sem srečo, da sva igrala skupaj. Danes sva velika prijatelja, kar me res veseli, saj je eden mojih vzornikov,« pravi Ronaldinho, ki dodaja, da bi na zelenici z veseljem združil moči s francoskim zvezdnikom Kylianom Mbappejem. Ta si v tej sezoni deli slačilnico z Lionelom Messijem in Neymarjem, ki ju Ronaldinho seveda še kako dobro pozna.

»Lepo bi bilo igrati z Mbappejem, zelo mi je všeč njegova igra in zato bi si z veseljem delil zelenico z njim,« je še dodal Ronaldinho.