Ronaldo kljub boleči zadnjici uspešno prestal kolesarsko romanje

Ronaldo, sicer večinski lastnik novopečenega španskega prvoligaša Real Valladolida, je obljubil, da se bo v primeru povratka svojega kluba v elitni rang tekmovanja podal na romanje do Santiaga de Compostele. Okoli 450 km dolgo pot je opravil z električnim kolesom v družbi življenjske sopotnice Celine Locks in strokovnjakov, ki so mu pomagali prebroditi najtežje trenutke.

»Neverjetna izkušnja, izplačalo se je, čeprav me zadnjica močno boli,« je na cilju povedal 45-letni v Riu de Janeiru rojeni nogometni velikan, ki je v Španiji igral za Barcelono in madridski Real. Santiago s svojo slovito katedralo je bojda obiskal šele prvič po letu 1996, ko je svet obšel njegov neverjeten zadetek na tamkajšnjem štadionu San Lazaro.

»Vsi goli so zame enaki, kot pri otrocih ne bi mogel izbrati le enega. Katedrala je res čudovita, čuti se energija ljudi in res nisem pričakoval tako spektakularnega sprejema in podpore. Morda se vrnem na to romarsko pot, a tokrat peš,« je napovedal Ronaldo.

Pred zadnjimi 50 km je brazilski parček še zadnjič nagovoril svoje sledilce: