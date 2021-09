Ronaldo ni prišel na počitnice, gleda tudi proti letu 2025

Čeprav so bili prvi dnevi po povratku v Manchester podobni počitnicam, Cristiano Ronaldo je v nekajdnevni samoizolaciji lahko preživel tudi več časa z družino, je Portugalec v najnovejšem intervjuju za klubsko spletno strani zatrdil, da ga zdaj zanima le še borba za lovorike.



»Zato sem tukaj,« je dejal Ronaldo. »Sem nisem prišel na počitnice. Ko sem ta dres nosil pred leti, mi je šlo dobro, osvojil sem pomembne stvari. A zdaj sem tu in spet želim zmagovati. Skupaj z mojimi soigralci mi lahko uspe. Pripravljen sem na začetek. To bo dobra priložnost zame, za navijače in za klub, da naredimo korak naprej. V naslednjih treh ali štirih letih bom izjemnega pomena,« je samozavesten Ronaldo, ki je sicer po prestopu iz Juventusa podpisal zgolj dveletno pogodbo.

Lovi Van der Sarja in Giggsa

V zadnjih izjavah je morda celo namignil, da se v dresu vragov namerava tudi upokojiti, čeprav ga mediji neprestano selijo v Združene države Amerike. Ob izteku aktualne pogodbe bi sicer imel že 38 let, čez tri ali štiri leta, o katerih je govoril, pa 39 oziroma 40 let. Njegova nekdanja soigralca vratar Edwin van der Sar in vezist Ryan Giggs sta klubska rekorderja, saj sta se od Uniteda poslovila s 40 leti, nizozemski čuvaj mreže (40 let, 6 mesecev in 29 dni) je bil zgolj nekaj tednov starejši od Valižana (40 let, 5 mesecev in 7 dni).



Za United je Portugalec dosegel 118 golov, tako imenovani »drugi debi« v rdečem dresu kluba z Old Traffordu pa ga čaka v soboto na domačem štadionu, kamor prihaja stari rival Newcastle United.

