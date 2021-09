Ronaldo po golu, ki je (spet) rešil United: To je moja služba

178 tekem je zdaj v LP že odigral Ronaldo, ki je sinoči prehitel dolgoletnega klubskega soigralca pri madridskem Realu Ikerja Casillasa (177) – sledijo še Messi, Xavi (oba 151) in Raul Gonzalez (142), Ronaldo pa je še izboljšal svoj strelski rekord v LP (136)

Na tem štadionu je to možno

V ponovitvi letošnjega finala evropske lige, Villarreal je po izvajanju enajstmetrovk v Gdansku premagal Manchester United, so se rdeči vragi z rumeno podmornico tokrat v ligi prvakov pomerili okrepljeni s. In nogometaš, ki je bil za rumene tolikokrat usoden že v španskem prvenstvu kot član madridskega Reala, je spet udaril, in sicer z zmagovitim golom globoko v sodnikovem podaljšku drugega polčasa.United, ki kljub rednemu zadevanju Ronalda v zadnjih tednih ne blesti, je bil na pragu poraza, potem ko jev 53. minuti zadel za vodstvo gostov. A hitro je izenačil, zadnji udarec pa je pripadel Ronaldu, ki si je na tekmi, s katero je postavil nov rekord po številu nastopov v LP, izmenjal podajo zin v 95. minuti zatresel mrežo za končnih 2:1. Morda je s tem tudi rešil službo trenerju, nekdanjemu klubskemu soigralcu, United pa je tako vknjižil prve evropske točke v sezoni 2021/22 po presenetljivem porazu v Bernu, kjer je edini gol v mrežo Young Boys prav tako pospravil Ronaldo.»To je moja služba, da. Bila je zelo, zelo težka tekma, Villarreal je igral res dobro in si ustvaril veliko priložnosti,« je dejal Ronaldo. »Malce smo se mučili, saj smo pred tekmo vedeli, da jo moramo dobiti. Težko je bilo, prisotne je bilo nekaj nervoze. Imeli smo tudi nekaj sreče, a bilo je dobro, dober odnos naših igralcev, navijači so nas podpirali do konca in moram se jim zahvaliti. To smo potrebovali, ko smo bili malce na tleh in nismo igrali dobro,« je priznal 36-letni Portugalec.Spomnil se je na velike preobrate v zgodovini manchestrskega kluba, kjer so bili zadetki v zadnjih minutah sploh pod taktirko enega njegovih trenerskih očetovstalnica.»Po golu Tellesa smo verjeli. Tu, na tem štadionu, glede na zgodovino tega kluba, vemo, da je bilo to možno. Verjeli smo, igralcem v tunelu sem pred prihodom na igrišče rekel, da moramo verjeti. In bilo je dobro,« je še povedal Ronaldo.