Ronaldo poiskal pomoč pri znanem kanadskem psihologu

Kot je poročal španski športni časnik Marca, je Cristiano Ronaldo pred dvema tednoma na družbenih omrežjih objavil fotografijo z Jordanom Petersonom. Potem ko je prebral eno izmed njegovih knjig, se je napadalec Manchester Uniteda odločil, da ga med Petersonovim obiskom v Veliki Britaniji povabi v domači Manchester.

»Pred nekaj meseci je imel težave v življenju, zato mu je njegov prijatelj poslal nekaj mojih videoposnetkov. Rekel je, da jih je gledal in nato prebral mojo knjigo. Ronaldo misli, da mu je knjiga pomagala, nato pa je hotel govoriti z menoj. Pogovarjala sva se približno dve uri. Pokazal mi je opremo, ki jo uporablja za ohranjanje vrhunske forme, pogovarjala sva se o njegovih podjetjih in o tem, kaj želi početi v prihodnosti, ter o ovirah, s katerimi se sooča,« je dejal Peterson v televizijski oddaji Piersa Morgana.

Sedemintridesetletni Ronaldo je v tej sezoni za Manchester United odigral le osem tekem v vseh tekmovanjih in dosegel le en gol. Izpustil je večino predsezonskih treningov rdečih vragov, saj naj bi se želel preseliti v klub, ki to sezono igra v ligi prvakov, čeprav ima pogodbo s klubom z Old Trafforda do konca sezone. Ronaldo je postal tarča kritik medijev in navijačev v domovini, ker se portugalski reprezentanci po domačem porazu proti Španiji (0:1) ni uspelo uvrstiti na zaključni turnir lige narodov, na kritike rojakov se je denimo tudi jezno odzvala njegova sestra Katia.

»Portugalci ugriznejo roko, ki jih hrani. Vedno je bilo tako. Vedno s tabo, moj kralj. Samo ostani miren,« je zapisala na instagramu. Ronaldo je s svojo boljšo polovico, Španko Georgino Rodriguez, aprila pozdravil rojstvo hčerke Belle Esmeralde, a tudi razkril, da poroda ni preživel njen brat dvojček.