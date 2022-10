Ronaldo se je potolažil z najdražjo hišo na Portugalskem

Cristiano Ronaldo je zgladil spor s trenerjem Erikom ten Hagom in se je v prvo moštvo Manchester Uniteda vrnil s tretjim golom pri zmagi s 3:0 proti Šerifu v evropski ligi. V jutrišnji tekmi 12. kola angleškega bo ManUtd.prvenstva gostil West Ham, toda prav nič ne kaže, da bo slavni Portugalec naslednje leto začel v družbi Nizozemca. Ronalda, ki se v 37. letu starosti vse težje privaja na drugorazredne vloge, že ob zimskem prestopnem roku selijo iz kluba, kjer je začel svoj pohod na veliko sceno.

Kam bo odšel, je veliko ugibanj, a kaže, da je svojo naslednjo destinacijo razkril kar sam. V javnost je prišla njegova nova nepremičninska naložba in je sanjska. V domovini si je na najbolj prestižnem delu portugalske obale v območju Quinta da Marinha, kjer so mesta Cascais, Estoril in Sintra, kupil posestvo in se temeljito lotil obnove najdražje hiše na Portugalskem. Zanjo je odštel sicer 11 milijonov evrov, po obnovi pa bo njena vrednost poskočila na 21 milijonov €. Hiša s čudovitim bazenom je zgrajena na površini 2720 kvadratnih metrov in ima v treh etažah 544 kvadratnih metrov bivalne površine.