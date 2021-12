Ronaldov prihod bi lahko povzročil Luxemburgov odhod

Ronaldo, ki je v Španiji že lastnik Real Valladolida, je v domači Braziliji prevzel vodenje Cruzeira, kjer je naredil prve (profesionalne) nogometne korake. Pogled brazilske športne javnosti je poleg zdravstvenega stanja legendarnega Peleja v teh trenutkih po zaslugi Ronalda močno usmerjen tudi v Belo Horizonte, kjer se bojda obetajo veliki premiki. Ronaldo je s podjetjem Tara Sport postal lastnik 90 odstotkov kluba, ki je plačilo 62,5 milijona evrov kupnine potrdil prek svojih uradnih kanalov.

Med prvimi potezami Ronalda naj bi bila zamenjava trenerja Vanderleija Luxemburga, s katerim je eden najboljših napadalcev vseh časov sodeloval tako v brazilski reprezentanci kot v vrstah madridskega Reala. Predsednik Sergio Santos Rodrigues je že dejal, da je usoda glavnega trenerja in nogometašev povsem v rokah legende brazilskega in svetovnega nogometa.

»Luxemburgo? Jaz nisem tisti, ki sprejema odločitve. To vprašanje morate postaviti Ronaldu. A v principu je tako, da ga obveščamo o prestopih. Nekatere smo morali izpeljati hitro, a mislim, da so bili dobro sprejeti. A zdaj moramo biti diskretni. Vsi, ki imajo podpisane pogodbe, so zdaj pod njegovim nadzorom in nadzorom njegove ekipe,« je za TV Mafia Azul dejal Santos Rodrigues.