Ronaldova garaža bogatejša za deset milijonov evrov

Ni skrivnost, da Cristiano Ronaldo obožuje drage športne in luksuzne avtomobile. V svoji dragoceni garaži ima najdražje, najboljše in najredkejše primerke jeklenih konjičkov najznamenitejših proizvajalcev: Rolls Royce, Mclaren Senna, Bugatti Chiron, Lamborgini, Ferrari ...

Toda najnovejši konjiček, ki si ga je Portugalec omislil, sodi v kategorijo najprestižnejših in najdražjih. Za Bugattija Centodieci je napadalec Manchester Uniteda odštel približno 10 milijonov evrov, pri čemer njegovo vrednost dviguje redkost.

Ronaldo je eden od desetih srečnežev, ki so lahko kupili »raketo na štirih kolesih« , oblikovano in ustvarjeno za 110. rojstni dan znamenitega proizvajalca najprestižnejših in luksuznih športnih avtomobilov, zaradi česar je bil nakup tudi odlična ter dobičkonosna naložba. Na tržišču bi zanj ta trenutek iztržil še kakšen milijon več.

Najvišja hitrost »zverine« s 1600 konjskimi močmi je 380 kilometrov na uro, do 100 km/h pa zdrvi v vsega 2,4 sekunde.