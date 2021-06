Rusi z navezo Dzjuba-Mirančuk strli finski oreh

Teemu Pukki ni bil nevaren za ruska vrata. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Rusija je po uvodnem porazu z 0:3 proti Belgiji spet med živimi na 16. evropskem prvenstvu v nogometu. Na drugi tekmi v St. Peterburgu so z 1:0 premagali Finsko, ki je na prvi tekmi presenetila Dansko. Edini gol na tekmi je po podajidosegel. V drugi minuti sodnikovega podaljška prvega polčasa je lepo zadel v desni zgornji kot.Finci so se v četrti minuti že veselili gola, vendar je bil po posredovanju VAR razveljavljen, ker je bil nesojeni strelecv prepovedanem položaju. Drugače pa niso bili nevarni, večinoma so se branili, Rusi pa so nadzirali potek tekme in si ustvarili precej priložnosti. Danska in Belgija bosta igrali jutri.Statistika govori o premoči Rusov. V strelih so bili boljši z 11:6, v kotih s 4:1, v posesti s 56:44 %. Danes bosta še tekmi v skupini A, in sicer ob 18.00 v Bakuju Turčija - Wales in ob 21.00 v Rimu Italija - Švica.