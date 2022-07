Rusko železno damo bo na Stamford Bridgeu nasledil Američan

Tom Glick je poleg City Football Groupa (CFG) deloval tudi kot predsednik NFL-ekipe Carolina Panthers. Po poročanju ESPN natančna vloga Američana pri Chelseaju še ni dorečena, a brez dvoma bo vsaj deloma moral zapolniti vrzel, ki jo je za seboj pustila slovita Rusinja Marina Granovskaia. Zdaj že bivša direktorica kluba je bila dolga leta desna roka lastnika Romana Abramoviča, ki je moral po ruski invaziji na Ukrajino prodati londonskega prvoligaša po skoraj 20 letih sodelovanja.

Prihod Glicka je do sedaj najodmevnejša poteza konzorcija vlagateljev z ameriškim vlagateljem Toddom Boehlyjem na čelu, ki so maja vendarle speljali več okoli pet milijard evrov vreden prevzem. Klub so poleg Abramoviča in Granovskaie zapustili tudi predsednik Bruce Buck, izvršni direktor Guy Lawrence in tehnični svetovalec Petr Čech. Začasno je vlogo športnega direktorja po poročanju otoških medijev opravljal kar Boehly sam.

Granovskaio so lani na podelitvi nagrad Golden Boy imenovali za najboljšo direktorico evropskega nogometa. V klub je prišla skupaj z Abramovičem leta 2003 in deset let kasneje prevzela nadzor nad prestopi igralcev in njihovimi pogodbami. ESPN je Glicka predstavil kot nekoga, ki bo na Stamford Bridge prinesel veliko nogometnih izkušenj, saj je bil denimo tudi izvršni direktor Derby Countyja med letoma 2008 in 2012, ko so se ovni zadnjič uvrstili v premier league.

Pri CFG je bil šef komerciale, nekaj časa pa tudi predsednik New York Cityja, ko je ta igral prvo sezono v severnoameriški ligi MLS, kamor je v tej sezoni pomagal Charlottu. Blizu stolčku športnega direktorja naj bi bil Michael Edwards, ki je nedavno uspešno deloval pri Liverpoolu, a naj bi razmišljal o tem, da se vsaj začasno umakne iz sveta nogometa.