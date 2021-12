S topom v nogah je paral mreže tekmecev

V nadaljevanju preberite:

V nogah je imel pravi top, vsaj 40 odstotkov zadetkov je dosegel iz prostih strelov. Vratarji so se sprijaznili, da bo priletela zelo natančno odmerjena bomba. V postavnem Litijanu Jožetu Prelogarju so mnogi navijači Olimpije na začetku 80. let videli naslednika Vilija Amerška. Bil je nepopustljiv borec v zvezni vrsti, asistent in strelec. Zanimivo, na veliki sceni se je uveljavil v dresu Maribora, pozneje le dobil zadoščenje v dresu Olimpije, nato pa kot prvi Slovenec v avstrijski elitni ligi pustil močan pečat v Austrii iz Celovca. V trenerski karieri je vrhunec dosegel z delovanjem v članski reprezentanci, ko je bil desna roka selektorja Braneta Oblaka.