Salah odkrito: Rade volje bi ostal do konca kariere, a to ni v mojih rokah

V zadnjih izjavah je sicer Mohamed Salah dejal, da bi »rade volje« ostal član Liverpoola do konca kariere, a da to ni odvisno od njega. Egipčan je izvrstno začel z novo sezono in je prvi strelec premier league s sedmimi goli, pogodbo z rdečimi pa ima podpisano do junija 2023.

»Če vprašate mene, bi rade volje ostal do zadnjega dne moje nogometne kariere. A o tem ne morem povedati veliko, saj ni v mojih rokah,« je za Sky Sports dejal 29-letni nekdanji član Basla, Chelseaja, Rome in Fiorentine. »Odvisno je, kaj si želi klub, ne jaz. V tem trenutku se ne vidim, da bi kdaj igral proti Liverpoolu. To bi me užalostilo. Težko je, ne želim govoriti o tem, a res bi me zelo užalostilo ... A bomo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti.«

Tekma Liverpoola in Man. Uniteda med največjimi na svetu

Liverpoolčane v tem kolu v nedeljo čaka veliki obračun na gostovanju z Manchester Unitedom, ki je na šestem mestu, štiri točke za velikimi rivali, ki s štirimi točkami naskoka zaostajajo le za Chelseajem.

»To je ena največjih tekem na svetu, še posebej v Angliji. Za velike tekme moraš dati vse od sebe in moraš biti osredotočen,« je spektakel na Anfieldu napovedal Salah.