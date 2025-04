Navijači Liverpoola lahko mirno spijo

Mohamed Salah je za dve leti podaljšal pogodbo z Liverpoolom. Klubu se je pridružil leta 2017, prišel je iz Rome, za redse pa je v tem času dosegel 243 zadetkov na 394 nastopih. Novico so potrdili v klubu.

Z Liverpoolom je v osmih letih osvojil ligo prvakov, premier ligo, klubsko svetovno prvenstvo, Uefin superpokal, pokal FA in dva ligaška pokala. Ob dosežkih s klubom ni manjkalo individualnih nagrad, kar trikrat je bil najboljši strelec prve angleške lige, po dvakrat pa je prejel nagrado za najboljšega igralca sezone po mnenju PFA (Professional Footballers' Association – zveza vseh trenutnih in nekdanjih nogometašev in strokovnjakov iz premier lige).

Salah je v tej sezoni na 45 nastopih v vseh tekmovanjih dosegel 32 zadetkov, od tega je 27 golov zabil v premier ligi, s čimer je trenutno prvi na lestvici strelcev.

Ob izjemni sezoni pa navijače Liverpoola še vedno skrbi dejstvo, da nove pogodbe za zdaj nista podpisala Virgil van Dijk in Trent Alexander-Arnold.