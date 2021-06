Samuel Eto'o napoveduje vsaj 60 golov dvojca Messi, Agüero

Lionel Messi in Sergio Agüero sta velika prijatelja. FOTO: Pilar Olivares/Reuters

Najboljši kamerunski nogometaš v zgodovinije nekoč tlakoval pot med najboljšein dobro ve, kako je igrati ob takšnemu mojstru. Nekdanji napadalec Barcelone, za katero je v petih sezonah (2004/09) zabil kar 108 golov in je v moštvu Barcelone veljal za značajsko pravega igralca za Messijev razvoj, je prepričan, da je bil prihododlična izbira in da bosta Argentinca neustavljivo zabijala gole.»Vsako sezono bomo videli vsaj 60 golov. Lahko samo upam, da ga bo pred poškodbami zaščitil Bog,«je za Super Deportivo Radio povedal 40-letni Kamerunec in se dotaknil Messijevih selitev. »Messi je Barcelona, ne vidim ga, da bi igral v drugi majici.«Eto'o, ki je veliko kariero začel pri Realu, je z Barcelono osvojil tudi dva naslova v ligi prvakov.