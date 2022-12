Po smrti Peleja: Zapustil nas je igralec, človek, ikona

Pele je bil dolgo bolan in je zadnje tedne prejemal le še paliativno oskrbo, novica pa je užalostila številne ljubitelje nogometa po vsem svetu. Pri Nogometni zvezi Slovenije so na instagramu ob njegovi fotografiji zapisali: »Nasvidenje, Pele.« Na priloženi fotografiji Peleja pozdravlja takratni kapetan reprezentance Boštjan Cesar, šlo je za prijateljsko tekmo z Alžirijo v Bildi točno 100 dni pred mundialom v Braziliji četa 2014. Peleju, ki je bil kot ambasador enega izmed pokroviteljev prvenstva na turneji po svetu, so nogometaši takrat prepustili izvedbo začetnega udarca.

Lionel Messi (Argentina): »Počivaj v miru, Pele.«

Neymar (Brazilija): »Rekel bi, da je bil pred Pelejem nogomet le šport. Pele je spremenil vse. Nogomet je spremenil v umetnost, zabavo. Dal je glas ubogim, temnopoltim in predvsem drugačnim. To je Braziliji dalo prepoznavnost.«

Kylian Mbappe (Francija): »Zapustil nas je kralj nogometa, a njegova zapuščina ne bo nikoli pozabljena. Počivaj v miru, kralj.«

Robert Lewandowski (Poljska): »Počivaj v miru, šampion. Nebesa imajo novo zvezdo, nogomet pa je izgubil junaka.«

Cristiano Ronaldo (Portugalska): »Globoko sožalje vsej Braziliji in še posebej družini Edsona Arantesa do Nascimenta. Slovo od večnega kralja Peleja nikoli ne bo dovolj, da bi izrazili bolečino, ki jo trenutno čuti ves nogometni svet. Navdih za toliko milijonov, referenca včeraj, danes in za vedno. Toplina, ki si mi jo vedno izkazoval, se je vračala v vsakem najinem skupnem trenutku, tudi na daljavo. Nikoli ne bo pozabljen in spomin nanj bo večno živel v vsakem izmed nas, ki ljubimo nogomet. Počivaj v miru, kralj Pele.«

Gary Lineker (Anglija): »Pele je umrl. Najbolj božanski nogometaš in človek. Igral je igro, ki je bila kos le redkim izbrancem. Trikrat je dvignil najpomembnejši zlati pokal v čudovitem rumenem dresu. Morda je odšel, vendar bo vedno imel nogometno nesmrtnost. Počivaj v miru, Pele.«

Andrij Ševčenko (Ukrajina): »Vaše zapuščine se bomo vedno spominjali. Moje sožalje vaši družini. Počivaj v miru, kralj.«

Cafu (Brazilija): »Danes sem izgubil brata. Kot katolik vem, da se 'z umiranjem rodi za večno življenje'. Imeli bomo vso večnost, da bomo skupaj v Očetovi hiši. Se vidimo nekega dne, Pele.«

Rio Ferdinand (Anglija): »Legenda, ki je bila največja med legendami. Vedno je imel čas za vse! Igralec, človek, ikona.«

Brazilski predsednik Lula: »Nikoli ni bilo številke 10, kot je on. Malo Brazilcev je poneslo ime naše države tako daleč kot on.«

Joseph Blatter (nekdanji predsednik Fife, Švica): »Zelo žalostna novica. Pele nas je zapustil. Svet žaluje za največjim nogometašem v zgodovini in čudovito osebnostjo.«

Evropska nogometna zveza (Uefa): »Nocoj se pridružujemo oboževalcem po vsem svetu v žalovanju za Pelejem, enim najboljših igralcev nogometa vseh časov. Bil je prva svetovna superzvezda igre in je imel pionirsko vlogo pri vzponu nogometa, da je postal najbolj priljubljen šport na svetu. Počivaj v miru, Pele.«

Mednarodna nogometna zveza (Fifa): »Pele: nesmrten ... Za vedno z nami.«

Brazilska nogometna zveza CBF: »Pele je bil veliko več kot največji športnik vseh časov. Kralj nogometa je bil simbolično utelešenje brazilskih zmag, nikoli se ni izogibal izzivom. Pele, rojen kot majhen temnopolti deček v Tres Coracoes, je pokazal, da vedno obstaja druga pot. Kralj nam je podaril novo Brazilijo in samo zahvalimo se mu lahko za njegovo zapuščino. Hvala, Pele.«