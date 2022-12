Rodil se je z namenom, kot Beethoven ali Michelangelo

V nadaljevanju preberite:

Leto 1940 ni bilo prijazno do človeštva, v zgodovinskih analih tistega časa močno prevladuje stopnjevanje vojnega pohoda Adolfa Hitlerja. Med številnimi grozodejstvi vendarle najdemo tudi dogodek, ki je veličastno zaznamoval naslednjih 82 let. V brazilskem mestecu Tres Corações (Tri srca) se je rodil Edson Arantes do Nascimento, pozneje povsod znan kot Pele in kralj nogometa. Rojeni zmagovalec, ki je po daljših zdravstvenih tegobah izgubil poslednjo bitko za življenje.

Padlih junakov se občasno spomnimo, legende nikoli ne umrejo, pravi stari rek. Mednarodni olimpijski komite ga je izbral za športnika 20. stoletja, svoje veličine se je zavedal tudi Brazilec ... V tednih, ko se je v igro za številko 1 v zgodovini nogometa resno vključil tudi Lionel Messi, so se seveda začeli znova krepiti tudi dvomi o Pelejevih dosežkih. Kako?