Sarrija v Rimu pozdravili s cigareto in zapisom: Ima kdo vžigalnik?

V Immobileju bo imel še enega izjemnega strelca

Italijanski nogometni prvoligaš Lazio je prihod novega trenerjapotrdil s podobo cigarete, ki jo je rimski klub objavil na družbenih omrežjih. 62-letni nekdanji trener Empolija, Napolija, Chelseaja in Juventusa, ki velja za strastnega kadilca, je podpisal dveletno pogodbo, so poleg hudomušne objave tudi uradno zapisali pri Laziu.»Ima kdo vžigalnik?« so šaljivo zapisali na Twitterju. V uradni izjavi so dodali, da so izbrali trenerja, ki ustreza usmeritvi kluba. Ta naj bi se želel učvrstiti in še napredovati v domačih ter tudi evropskih tekmovanjih, potem ko ga je zapustil uspešni, ki je na klopi sinje modrih sedel več kot pet let.Sarri je bil brez kluba vse od konca sodelovanja z Juventusom avgusta 2020, potem ko je z belo-črnimi osvojil državni naslov, a se že v osmini finala lige prvakov poslovil po porazu z Lyonom, Napoli pa je bil od Torinčanov boljši v finalu italijanskega pokala. Ravno z Napolijem je bil Sarri dvakrat blizu osvojitvi scudetta, obakrat je bil premočan Juventus, se pa je s podvigi v majici Neapeljčanov takrat pod taktirko Italijana izkazal, ki je podrl rekord po številu golov v eni sezoni Serie A (36). Lani je podvig Južnoameričana izenačil Italijan, s katerim bo Sarri zdaj lahko sodeloval pri Laziu.Pri Chelseaju je nekdanji bančni uslužbenec, ki se je na elitno nogometno raven prebil po večletnem treniranju v nižjih ligah, osvojil tretje mesto v prvenstvu in se moral ravno tako po vsega eni sezoni posloviti kljub osvojitvi naslova v ligi evropa (2019). Pod taktirko Inzaghija, ki je z Rimljani osvojil dva superpokalna in en pokalni naslov, so letos »orli« prvič po letu 2000 zaigrali v izločilnih bojih lige prvakov. Bayern je v osmini finala slavil tako na prvi tekmi v Rimu (4:1) kot kasneje v Münchnu (2:1).Po potrditvi prihoda Sarrija je trenerja pred sezono 2021/22 zamenjalo že kar osem od prvih desetih klubov minule sezone serie A. V večno mesto se z novo sezono seli še en nekdanji trener Chelseaja, Portugalec, ki so ga 4. maja potrdili za novega trenerja Rome.